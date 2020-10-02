Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка пройдет с 15 октября до 5 декабря, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

В ведомстве подчеркнули, что Ростуризм продолжает работу по расширению возможностей для доступного и круглогодичного отдыха внутри страны в осенне-зимний период.

«Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Таким образом, продажи будут продолжаться более полутора месяцев. Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно», — прокомментировали в Ростуризме.