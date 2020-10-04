МТС Банк запускает новый тариф расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Выгодный». Программа ориентирована на быстро развивающийся бизнес, ведущий активные взаиморасчеты с поставщиками, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Стоимость ежемесячного обслуживания — 3 450 рублей. Выбрать «Выгодный» могут индивидуальные предприниматели и компании сегмента малого бизнеса при открытии расчетного счета в МТС Банке.



В тариф «Выгодный» входит:

открытие расчетного счета в рублях;

внутрибанковские переводы на счета юрлиц и ИП в рублях;

50 бесплатных онлайн-переводов в месяц на счета юридических лиц и ИП в других банках;

переводы на счета физических лиц без комиссии до 400 тыс. рублей в месяц;

переводы средств в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;

доступ к мобильному и интернет-банкингу;

получение необходимых справок по счету;

услуга «СМС-информирование».

При снятии наличных взимается комиссия от 1% до 10% в зависимости от суммы. При переводе средств на счет физического лица свыше 400 тыс. рублей в месяц взимается комиссия от 1,5% до 10% от суммы трансакции, но не менее 100 рублей. За внешние переводы на счета юрлиц и ИП свыше лимита взимается комиссия 29 рублей за перевод. При отсутствии оплаты в течение двух календарных месяцев подряд производится автоматический переход на программу «Проще простого».



Напомним, что ИП и компании малого бизнеса могут дистанционно зарезервировать расчетный счет в рублях в МТС Банке.

Действующие клиенты могут перейти на новую программу обслуживания бесплатно.