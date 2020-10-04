Банк «Восточный» повысил максимальную ставку процента на остаток по дебетовой карте «Тепло» на 0,3 процентного пункта до 5,3% годовых. При этом все другие преимущества карты продолжают действовать, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, по карте «Тепло» для пенсионеров есть возможность получать повышенный кешбэк в размере 5% при оплате билетов и абонементов для проезда на общественном транспорте. Помимо этого, 5% от потраченных по карте средств возвращается при покупке лекарств и медицинских средств в аптеках и оплате жилищно-коммунальных услуг. Также держателю карты предоставляется пакет услуг «Крепкое здоровье», включающий в себя бесплатные дистанционные медицинские консультации, а также отсутствует плата за годовое обслуживание.

Оформить получение страховой пенсии по старости на карту «Тепло» клиент может в электронном виде непосредственно в отделении банка «Восточный». Услуга дистанционного оформления заявления на перевод пенсии осуществляется бесплатно с помощью соответствующего сервиса портала «Госуcлуги». Достаточно предоставить свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Дебетовую карту «Тепло» можно оформить в отделениях банка, на сайте «Восточного», а также позвонив в контактный центр.