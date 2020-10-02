За период самоизоляции 51% россиян изменили привычки потребления. Об этом свидетельствуют данные исследования , проведенного подразделением компании «Делойт» в СНГ.

Как отмечается в обзоре, значительное снижение потребительской активности за последний год и по итогам месяцев самоизоляции коснулось офлайн-магазинов: на 24% сократился объем покупок обуви и одежды в обычных магазинах, на 18% — объем покупок электроники и бытовой техники, на 16% — объем покупок косметики и парфюмерии. Данная тенденция характерна для всех офлайн-магазинов.

Изменения в сторону увеличения использования онлайн-магазинов отмечают 39% респондентов против 15%, которые планируют сократить совершение покупок в онлайн-магазинах после окончания эпидемии.

Многие участники опроса (41%) заявили, что совершали покупки с целью поддержки бизнеса во время режима самоизоляции.

Подавляющее большинство (89%) респондентов, которые во время режима самоизоляции пользовались сервисами доставки продуктов питания и готовой еды, а также сервисами видеосвязи, планируют продолжить ими пользоваться.

Онлайн‑шопинг широко распространен среди россиян, которые пользуются Интернетом: 96% совершали покупки в режиме онлайн, при этом 70% респондентов приобретали товары в Интернете за последний месяц, выяснили исследователи.

В среднем россияне, как и в 2019 году, большую часть своего бюджета тратят на питание (31%), а также на обязательные платежи (25%). При этом 55% россиян экономят на продуктах питания.

За последний год частота покупок продуктов питания и детских товаров как в онлайн-, так и в офлайн-формате увеличилась, в то время как частота посещения баров и ресторанов, а также покупок одежды и обуви, косметических средств и парфюмерии, электроники и бытовой техники в традиционных магазинах снизилась. «Рост покупательской активности обеспечивают прежде всего покупки продуктов питания и детских товаров, которые россияне стали значительно чаще совершать в Интернете», — говорится в обзоре.

В числе прочего выяснилось, что 38% респондентов сталкивались с некачественным (бракованным, испорченным) товаром за последние полгода, чаще всего это была готовая еда и продукты питания. Но за последний год этот показатель уменьшился на 12 процентных пунктов.

Также сообщается, что 87% россиян посещают кафе быстрого питания: в среднем это происходит четыре раза в месяц, средний чек составляет около 850 рублей.

«Сейчас мы наблюдаем ожидаемый спад в офлайн-покупках по всем категориям товаров, вызванный эпидемиологической обстановкой. По данным нашего опроса, только 39% жителей России не чувствуют угрозы своему здоровью, находясь в магазинах. В большей степени тенденция роста онлайн-шопинга прослеживается на примере товаров первой необходимости (продукты питания, детские товары), — комментирует партнер департамента налогов и права, руководитель группы по предоставлению услуг компаниям сектора потребительских товаров компании «Делойт» (СНГ) Оксана Жупина. — На данный момент мы не можем судить о том, насколько стойким окажется эффект от перехода к онлайн-покупкам, однако влияние, которое эпидемия оказала на все сферы потребительского сектора, сложно переоценить».



Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди граждан России старше 16 лет. В нем участвовали 1,6 тыс. человек из 250 городов.