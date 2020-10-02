Столичное антимонопольное ведомство признало компанию Google LLC нарушившей пункт 7 статьи 7 федерального закона «О рекламе» при распространении в системе Google Adwords рекламы компании Binarium, осуществляющей деятельность, связанную с бинарными опционами. Об этом сообщается в пятницу на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Как поясняется, указанная законодательная норма запрещает распространение рекламы деятельности, на которую требуется лицензия, в случае отсутствия соответствующей лицензии.

«Объектом рекламирования выступали бинарные опционы. В настоящее время деятельность, связанная с бинарными опционами, подпадает под ограничения, установленные законодательством об азартных играх, и для ее осуществления требуется специальное разрешение, которое в настоящем случае отсутствовало, — рассказала руководитель Московского УФАС России Екатерина Соловьева. — Понятие бинарных опционов хоть законодательно и не определено, но анализ содержания рекламируемого сайта позволил установить, что по существу привлекалось внимание именно к такой деятельности, которая подпадает под специальные требования».

В связи с допущенным нарушением антимонопольщики выдали Google LLC как лицу, ответственному за распространение рекламы, предписание о прекращении противоправной деятельности.



Напомним, бинарный опцион, он же опцион «всё или ничего», в зависимости от выполнения оговоренного условия (часто речь идет о биржевой стоимости базового актива выше или ниже определенного уровня на определенный момент времени) либо обеспечивает участнику доход в фиксированном размере, либо не приносит ничего — точнее, приносит убыток с учетом затрат на покупку опциона.