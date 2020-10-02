Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 99 копеек к предыдущему закрытию и составил 78,3525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 57,4 тыс. сделок на 3,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,33—78,82 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,75 рубля, увеличившись на 89 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7 тыс. сделок на 332,1 млн евро по курсам от 90,53 до 91,16 рубля за евро.

Рубль сегодня продолжил снижаться на негативном внешнем фоне, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Нефть и мировые площадки с начала дня находились под давлением. Развивающиеся валюты активно сдавали позиции, но перед стартом российской сессии перешли к укреплению, многие в итоге поднялись в хороший плюс. Поддержку сектору оказало коррекционное снижение доллара, произошедшее после утреннего роста», — комментирует эксперт. — Российский долговой рынок между тем оказал давление на рубль, возобновив негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI на старте сессии продемонстрировал нисходящий импульс, но затем отыграл существенную часть потерь. Во второй половине основных торгов российская валюта укрепилась в рамках коррекции, реагируя на улучшение внешнего фона».