Валютный рынок Forex подходит больше тем, кому нужен адреналин, как в казино, а не инвесторам, желающим заработать, сказал первый зампред Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции в субботу.

«Forex — это как казино. И если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с «большим плечом», вы являетесь квалифицированным инвестором, — наверное, рынок Forex вам подходит. Если ваша цель не адреналин, а заработать, я вам советую держаться от Forex подальше», — заявил он.

Швецов добавил, что не против большого количества рекламы Forex-дилеров о бесплатном обучении и понимать, как работает данный рынок, весьма полезно.

«Я вообще хорошо отношусь к любому обучению, потому что лишних знаний не бывает. Важно, чтобы эти знания приносили вам благо. Чтобы вы с помощью этих знаний достигали своих жизненных целей», — сказал он.

Закон о регулировании рынка Forex в России был официально принят в 2015 году. Так, помимо введения дополнительных норм, закон «О рынке ценных бумаг» был дополнен статьей «Деятельность форекс-дилера». С 2019 года форекс-брокеры с лицензией ЦБ РФ обязаны быть участниками отраслевых саморегулируемых организаций (СРО). На сегодняшний день имеют лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера в России только четыре организации. Это «ПСБ-Форекс», «Финам Форекс», «Альфа-Форекс» и «ВТБ Форекс».