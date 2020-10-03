Половина штата Банка России в Москве работают в дистанционном режиме. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Руслан Вестеровский во время онлайн-лекции в рамках дня открытых дверей Банка России.

«Мы сейчас в сложное время живем. Пандемия в последние шесть месяцев существенно поменяла начинку нашей деятельности, форматы работы, многие ушли на удаленный режим. 50% сотрудников Банка России в Москве сейчас работают в таком же режиме», — сказал он.

По его словам, 25—30% сотрудников ЦБ могут остаться на «удаленке» и после пандемии.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не исключает перевода ряда сотрудников на удаленный режим работы на постоянной основе.