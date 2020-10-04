Региональные власти будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Планы-графики («дорожные карты») по решению проблем обманутых дольщиков составляют руководители регионов. В таких документах указывается перечень проблемных домов и недобросовестных компаний, количество обманутых дольщиков, а также меры, способы и сроки восстановления их прав. Соотношение количества договоров долевого участия в проблемных домах к общему количеству договоров учитывается при оценке эффективности региональной власти», — говорится в документе.

Раньше в такую «дорожную карту» вносились сведения, которые касались только жилья, приобретенного по договору долевого участия. Теперь в ней должны появиться данные по квартирам, купленным через жилищно-строительные кооперативы, пайщики которых также оказались обманутыми. Кроме того, в «дорожную карту» будут добавлены сведения о нежилых помещениях, например о кладовках и машино-местах, которые приобрели граждане.

В распоряжении также указано, что руководители регионов должны обновлять план-график один раз в квартал и размещать его в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф . Это поможет гражданам следить за актуальной информацией о ходе строительства проблемных домов, считают в правительстве.