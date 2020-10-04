Правительство РФ изменило правила субсидирования Фонда защиты прав дольщиков, который помогает в решении проблем участников долевого строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

«Фонд гарантирует таким гражданам завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег при банкротстве застройщика. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального бюджета, а правила предоставления субсидий регулирует правительство», — говорится в документе.

В обновленной версии правил уточняется, что с помощью господдержки фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключенному с дольщиком. То есть, если гражданин купил квартиру, в которой предусматривалась отделка, фонд сможет исполнить эти работы за счет средств, выделенных государством. Или же, если после ввода дома в эксплуатацию возникло расхождение в площади квартиры, фонд сможет урегулировать этот вопрос с помощью федерального финансирования.



Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов фонда в связи с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещение гражданам.

Изменения помогут реализовать ряд новых положений федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», которые вступили в силу в июле 2020 года.