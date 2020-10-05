Райффайзенбанк запускает новый сервис для корпоративных клиентов — мультибанковскую платформу, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на представителя кредитной организации. Это единый интерфейс, работающий на базе SAP и объединяющий во внутренней системе управления (ERP) все банки, с которыми компания работает. Платформа может сократить нагрузку на казначейство крупной компании и ускорить платежи.

Мультибанковская платформа позволит крупному бизнесу, работающему с множеством банков, получать все финансовые сервисы в одном месте. По словам руководителя направления дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка Антона Красненкова, кредитная организация берет на себя функцию агента, который отвечает за техническую интеграцию банков в платформу. Райффайзенбанк уже ведет переговоры с рядом кредитных организаций, интеграция будет для них бесплатной. Для клиента сервис платный, стоимость банк не раскрывает. Но затраты компаний на обслуживание будут значительно меньше той экономии времени и денег, которую они получат в итоге, отметил Красненков.

По словам экспертов, банкам традиционно непросто объединяться и работать вместе, но этого требуют новые условия конкуренции. Ключевым фактором борьбы за клиента становятся дополнительные сервисы, позволяющие повысить удобство для него. Мультибанк как раз и является таким сервисом, тем более пока он уникален на российском рынке, считают эксперты. Конкуренция сильно сдерживает коллаборацию, и даже под давлением клиентов банки не очень склонны договариваться. С технологической точки зрения подобные проекты важно реализовывать на базе распределенных технологий, иначе шансы на построение больших полноценных систем невелики, отметили эксперты.