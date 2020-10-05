Минэкономразвития РФ обеспечило распространение мер поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых в рамках скорректированного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В министерстве напомнили, что с июня самозанятые получили возможность обратиться за получением поддержки в рамках нацпроекта по развитию малых и средних предприятий (МСП).

«Минэкономразвития России в целях реализации положений федерального закона обеспечило распространение мер поддержки, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, на создание и развитие которых бюджетам субъектов Российской Федерации выделяются средства федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — сообщили в Минэкономразвития.

Самозанятые могут обратиться в региональные центры «Мой бизнес» за оказанием необходимых услуг, консультационной или образовательной поддержкой. Кроме того, для них предусмотрена возможность получения финансовой поддержки, предоставляемой государственными микрофинансовыми организациями (микрозаем до 1 млн рублей под ставку не более ключевой ставки Банка России) и региональными гарантийными организациями. Также они могут получить имущественную поддержку — взять в аренду на льготных условиях помещения коворкингов и бизнес-инкубаторов.

«В настоящий момент в стране уже зарегистрировано более 1,150 млн самозанятых. Распространение услуг и мер поддержки субъектов МСП на самозанятых граждан будет способствовать увеличению их роста и эффективности деятельности. К 2024 году планируется увеличить количество самозанятых более чем в два раза», — подчеркнули в министерстве.