Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,35% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 862,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,48% и равнялся 1 153,53 пункта.

Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь пятницы и удержать позиции выше 2 850 пунктов. При этом в ходе торгов настроения инвесторов на нашем рынке определят данные по индексам деловой активности в сфере услуг в ведущих странах. В случае слабой статистики продажи вернутся на наш рынок, что приведет к компенсации утреннего роста и попыткам рынка уйти ниже 2 850 пунктов», — комментирует эксперт.