В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы и сокращено количество полетов, полагает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — прокомментировал парламентарий возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.

Сенатор отметил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений». Он подчеркнул, что ряд стран уже принимают серьезные меры, в частности Израиль ввел государственный карантин.

При этом он добавил, что всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут, поскольку возможности медицины позволяют это обеспечить, но режима самоизоляции для пожилых вряд ли удастся избежать.