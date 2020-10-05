Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в федеральном бюджете на будущий год повышение выплат малообеспеченным семьям с детьми. Об этом она заявила на слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на 2021 год.

«Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом Федерации поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование», — сказала Матвиенко.

По ее словам, особый акцент — на мерах по поддержке детей. При работе над проектом бюджета следует предусмотреть «повышение выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года», считает Матвиенко.