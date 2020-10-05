Мещанский суд Москвы взыскал почти 3 млн рублей с осужденного Виктора Захарченко, отца экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, по иску о возмещении имущественного вреда банка «Московское Ипотечное Агентство», сообщили в пресс-службе суда.

«Суд взыскал 2 миллиона 108 тысяч рублей солидарно с ответчиков Захарченко В. и Корьевкина В., также 3 миллиона 596 тысяч солидарно с Захарченко В. и Гриба С.», — сказала представитель суда.

В апреле прошлого года Виктор Захарченко был осужден за растрату средств банка.

Отец экс-полицейского Захарченко вышел на свободу Согласно новым правилам подсчета сроков он уже отбыл по факту свое наказание.

Захарченко отпустили из мест лишения свободы 30 марта в связи с истечением срока его наказания. Согласно решению суда, бывший председатель правления банка «Московское Ипотечное Агентство» Владимир Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и выплачивал ему зарплату. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015 года организованная группа в составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средств банка на сумму 1,7 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн рублей.