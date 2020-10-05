Ассоциация туроператоров (АТОР) направила письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором поддержала инициативы, поступившие из Совета Федерации, касающиеся освобождения турфирм от налогов до конца года, и предложила продлить эти льготы до конца I квартала 2021 года, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил письмо Мишустину с предложением продлить меры поддержки для предприятий МСБ в сфере туризма с учетом последствий от пандемии в виде освобождения их от уплаты налогов за III и IV кварталы, а также переноса налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.

«В письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, ассоциация просит премьера Мишустина рассмотреть возможность освободить турфирмы «от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца первого квартала 2021 года», — прокомментировала Ломидзе.

Потери туриндустрии из-за пандемии оцениваются в 1,5 трлн рублей Турцию в этом году посетили около 700 тыс. россиян.

Она подчеркнула, что туристический бизнес полностью поддерживает эту инициативу, но считает, что налоговые каникулы могут быть применены не только к МСП, но ко всем участникам туристического рынка. Ломидзе отметила, что труднее всего из-за ограничений, связанных с пандемией, пришлось тем компаниям, которые занимаются приемом иностранных туристов, поскольку въездной турпоток полностью иссяк. Она также напомнила, что с начала коронавирусного кризиса в АТОР неоднократно подчеркивали, как важно предоставить турфирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за текущий год, а не предоставлять отсрочку налоговых платежей. «Отсрочки приводят к накоплению долгов перед бюджетом и, соответственно, в ряде случаев только усугубляют неблагоприятное положение дел в компаниях», — заключила она.