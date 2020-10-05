Апелляционный суд Англии в понедельник вынес решение в пользу Центрального банка Венесуэлы по делу о венесуэльском золоте, хранящемся в Банке Англии. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство PA со ссылкой на заявление суда.

Апелляционный суд Англии отменил решение Высокого суда Лондона, который признал в июле лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом Венесуэлы, фактически лишив правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к слиткам стоимостью более 1 млрд долларов. В постановлении суда говорится, что датированное февралем 2019 года заявление занимавшего тогда должность министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о признании Гуайдо и. о. президента Венесуэлы было «двусмысленным», поскольку в нем не содержалось прямого утверждения о том, что «британское правительство не признает Мадуро».

Апелляционный суд постановил определить статус отношений между Великобританией и Венесуэлой с целью выяснить, признает ли правительство Соединенного Королевства то обстоятельство, что Мадуро в действительности по-прежнему осуществляет полномочия президента страны, несмотря на признание Лондоном Гуайдо в качестве главы государства.



В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом 31 тонна. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Так, в 2018 году Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму 420 млн фунтов стерлингов (почти 545 млн долларов по сегодняшнему курсу) из-за опасений, что Мадуро может «захватить золото, которое принадлежит государству», и использовать его в личных интересах. В свою очередь власти Боливарианской Республики утверждают, что хотят перечислить эти средства программе развития ООН для получения от организации помощи в борьбе с коронавирусом в виде лекарств, медоборудования и продуктов питания.