В интернет-банке «Уралсиб-Бизнес Online» появился новый сервис онлайн-бухгалтерии «1С:БизнесСтарт». Об этом в понедельник сообщили в «Уралсибе».
Для подключения сервиса необходимо:
- авторизоваться в личном кабинете «Уралсиб-Бизнес Online»;
- в разделе «Моя бухгалтерия» в главном меню выбрать подходящий тариф и период;
- заполнить данные в платежном поручении на подключение услуги;
- провести оплату услуги, подписав документ электронной подписью.
После оплаты онлайн-бухгалтерия «1С:БизнесСтарт» будет доступна в разделе «Моя бухгалтерия».
Переход из ДБО в «1С:БизнесСтарт» осуществляется беcшовно путем нажатия на кнопку «Моя бухгалтерия» в главном меню системы «Уралсиб-Бизнес Online».