Банк «Авангард» добавил услугу приема оплаты по QR-коду Системы быстрых платежей на POS-терминалы. Теперь торгово-сервисные предприятия могут предлагать несколько способов оплаты покупки на выбор: банковской картой или QR-кодом, поясняется в сообщении кредитной организации.

Покупателю достаточно отсканировать QR-код финансовым приложением своего банка прямо с экрана терминала или с распечатки на чековой ленте и подтвердить покупку. Деньги поступают на счет продавца в течение нескольких секунд. Комиссии за прием платежей по QR-кодам ниже, чем по картам, и не превышают 0,7% от суммы операции.

Клиентам банка, подключившимся к СБП и использующим эквайринг «Авангарда», не потребуется проводить никаких технических доработок или настроек оборудования — достаточно подать заявление. POS-терминал обновится автоматически.



Услуга приема оплаты по QR-кодам ранее была внедрена банком «Авангард» для интернет-магазинов. Добавление нового способа безналичных расчетов на POS-терминалы для использования в торговых сетях стало следующим шагом расширения функционала сервиса.

