Государство компенсирует регионам выпадающие доходы из-за налоговых изменений, средства на эти цели предусмотрены. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы внимательно отнеслись к ситуации в регионах, мы предусмотрели целый ряд налоговых новаций, которые влияют на субъекты РФ. На бюджеты одних регионов это положительное воздействие, но другие регионы резко теряют от налоговых нововведений, особенно налогообложения нефтяного сектора, добычи многокомпонентных полезных ископаемых», — сказал министр.



«Мы договорились, что будем предметно мониторить ситуацию в регионах, и предусмотрели дополнительные ресурсы для поддержки субъектов: в бюджете у нас учтено 90 миллиардов рублей в виде дотаций на сбалансированность... Мы договорились о том, что ко второму чтению в Государственной думе учтем еще 100 миллиардов рублей. Поэтому будет создан такой ресурс, который будет распределяться частично уже и в ходе исполнения бюджета. Будем мониторить ситуацию в субъектах РФ, конечно, подставим плечо тем регионам, которые нуждаются в поддержке государства», — добавил он.