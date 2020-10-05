Клиенты Райффайзенбанка теперь могут загрузить выписку в формате 1С в онлайн-бухгалтерии, чтобы учесть все доходы по другим счетам. Об этом сообщили в «Райффайзене», пояснив, что в результате доходы по другим счетам будут автоматически учитываться при расчете налога, суммы страховых взносов и формировании декларации.

Загрузить выписку можно в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн».



Функция доступна для индивидуальных предпринимателей, работающих без сотрудников по упрощенной системе налогообложения «Доходы».