Бюджет Москвы по итогам года недополучит порядка 800 млрд рублей из-за пандемии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на 8%, то суммарные потери бюджета превысят 500 миллиардов рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете и связаны с переоборудованием больничного фонда под COVID... То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 миллиардов по итогам года, при условии что мы останемся в текущей ситуации», — сообщил Ефимов.

По его словам, бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным, город впервые за десять лет будет выходить на рынок заимствований.

Ефимов уточнил, что объем расходов планируется на уровне 2019 года с небольшой динамикой.

«Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла», — добавил заммэра.

Он отметил, что доходы останутся приблизительно на уровне прошлого года.



«Но понятно, что есть еще инфляционная составляющая, которая приводит к реальному сокращению расходов. Но, тем не менее, нам хватает этих денег на полное обеспечение жизнедеятельности города и реализацию основных инвестиционных проектов», — уточнил Ефимов.