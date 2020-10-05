Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг банка «Венец» до уровня «B-(RU)», изменив прогноз на «негативный». По данным на сайте АКРА, ранее у банка был рейтинг «B(RU)» с «развивающимся» прогнозом.

Понижение кредитного рейтинга отражает оценку агентством влияния регуляторных и репутационных рисков, связанных с введением наблюдения в рамках дела о банкротстве в отношении ключевого актива одного из собственников, на финансовую устойчивость банка, поясняется в релизе агентства .

Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «развивающегося» на «негативный» отражает риски реализации наихудшего сценария развития событий на горизонте 12—18 месяцев, при котором возможно ухудшение финансового профиля банка в результате негативного вмешательства собственника или различных регулирующих органов в его деятельность. «Негативный» прогноз также учитывает риски возможного ухудшения капитализации и качества активов банка на горизонте 12—18 месяцев ввиду возросшего уровня просроченной задолженности на фоне сложных условий операционной среды.

При этом изменения регулирования в части кредитования крупного бизнеса для банков с базовой лицензией снимают прежние опасения агентства относительно возможной потери банком части клиентской базы в случае перехода на базовую лицензию.

Снижение оценки бизнес-профиля до крайне низкого уровня («b-») обусловлено введением наблюдения в рамках дела о несостоятельности в отношении ООО «Завод Трехсосенский» (основной актив Михаила Родионова) ввиду незавершенных споров с налоговой службой. Агентство полагает, что эти разбирательства и процесс урегулирования претензий в конечном итоге могут негативно отразиться на устойчивости бизнеса самого банка, ослабив его способность привлекать и удерживать клиентов и генерировать стабильный финансовый результат, а также обуславливают повышенное регуляторное внимание и возникновение репутационных рисков.

В АКРА напоминают, что фактический контроль над банком осуществляет группа собственников во главе с Дмитрием Рябовым, которые консолидируют примерно 47% капитала банка. Сопоставимая доля приходится на Лилию Родионову и ее бывшего мужа Михаила Родионова, доли которых находятся в доверительном управлении у Рябова. Основной деятельностью банка «Венец» является кредитование юридических лиц в Ульяновской области.

АКРА ожидает, что судебные разбирательства будут являться заметным фактором неопределенности в отношении финансового профиля банка в ближайшие 12—18 месяцев, что обуславливает «негативный» прогноз по кредитному рейтингу.

Агентство указывает на рост показателей достаточности капитала банка в результате разовых сделок и его консервативные планы в отношении расширения кредитования в ближайшие 12 месяцев. В то же время возросший уровень проблемной задолженности на фоне спада в экономике и ограниченная способность банка генерировать устойчивую прибыль будут оказывать давление на показатели капитализации в ближайшие 12 месяцев.



Слабый риск-профиль отражает, с одной стороны, мнение агентства о росте доли проблемной задолженности в кредитном портфеле банка «Венец». С другой стороны, потенциальные кредитные риски несколько смягчаются: согласно полугодовой отчетности по МСФО за 2020 год, наблюдается снижение соотношения объема высокорискованных ссуд (сегмент строительства и операций с недвижимостью) и основного капитала.



Высокая концентрация кредитного портфеля банка на отдельных контрагентах по-прежнему является серьезным сдерживающим фактором для рейтинга.