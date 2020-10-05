Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу Алексея Кузнецова — одного из первых участников «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом сообщает пресс-служба Титова.

Бывший генеральный директор ООО «КЦ Агро-Информ» из Ростова-на-Дону Алексей Кузнецов вернулся в Россию в 2018 году. Уголовное дело против него было возбуждено в мае 2017 года по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц.

По заранее разработанному плану преступной деятельности группа зарегистрировала в Федеральной налоговой службе ООО «КЦ Агро-Информ» и ООО «Альянс-Агро», писали следователи. По их мнению, в январе — марте 2017 года от заказчиков незаконных операций — ООО «Югпродукт» и ООО «Международная зерновая компания — Юг» — на расчетные счета этих компаний поступили 96,16 млн рублей, которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.

Защита Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельскохозяйственной продукции, а торговая надбавка (3—5%) необоснованно квалифицирована следственным органом как плата за обналичивание денежных средств. Все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер. Финансово-экономическая экспертиза полностью опровергает доводы следствия, отмечается в сообщении Титова.

Сам Кузнецов заявлял, что результатом преследования стало разграбление компании, владеющей элеватором и линиями по производству продуктов питания с годовым оборотом более 10 млрд рублей. Более 300 работников уволены.

С момента возвращения в Россию Кузнецов находился под подпиской о невыезде. Напомним, программа «лондонского списка» Титова предусматривает отказ от заключения под стражу добровольно возвращающихся в Россию фигурантов уголовных дел по экономическим статьям.



Обвинительное заключение было передано в суд в октябре 2019 года. В понедельник, 5 октября 2020-го, суд вынес приговор, назначив всем фигурантам дела условный срок наказания в три года. Гособвинитель на процессе настаивал на реальном заключении той же продолжительности.