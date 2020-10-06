Самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Теперь они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы (до 1 млн рублей) от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов», — говорится в сообщении.

Также утверждено постановление, которое усовершенствует систему гарантийной помощи бизнесу. Согласно этому документу, Корпорация МСП будет ранжировать региональные гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций.

Как ожидается, принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, а значит, развить свой бизнес.