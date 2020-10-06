Россельхозбанк в рамках акции «Отличное предложение» предлагает оформить вклад «Доходный» по повышенным ставкам.



Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Сроки: 91, 180 и 395 дней. Процентные ставки составляют 3,7%, 4% и 4,3% годовых соответственно.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Пролонгация осуществляется на условиях вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий акции. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 30 ноября.