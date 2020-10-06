Новый канал «CберИнвестиции» для начинающих и опытных инвесторов начал работать в мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба «Cбера».

«В его основе — инвестиционная аналитика от лучшей команды аналитиков по российскому рынку — SberCIB Investment Research. В телеграм-канале будут публиковаться утренний и вечерний обзоры рынков, новости и календарь значимых событий, инвестиционные идеи и комментарии аналитиков», — говорится в релизе.



Также для читателей канала будут доступны обучающие форматы и лайфхаки от платформы «Инвестиции. Доходчиво» и экспертов «CберИнвестиции» с рассказом о продуктах и новостях брокерского обслуживания, рынка ПИФов и доверительного управления, анонсами вебинаров и прямых линий с эмитентами.

«Для принятия решений инвесторам необходима актуальная информация о происходящем на рынке, — комментирует вице-президент СберБанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов. — Летом мы запустили ежедневную аналитику и прогнозы от команды профессиональных аналитиков SberCIB Investment Research на платформе «Инвестиции. Доходчиво». А сейчас даем инвесторам еще одну возможность оставаться в курсе последних новостей на рынке, подписавшись на наш новый телеграм-канал «СберИнвестиции».