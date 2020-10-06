Размер прожиточного минимума в 61 субъекте РФ меньше, чем заложено в расчетной модели Министерства труда и социальной защиты РФ, заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Мы проанализировали прожиточный минимум в разрезе субъектов РФ. <...> В 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен. Причем он занижен от 5% до 36% в разных субъектах», — сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Котяков добавил, что порядка 11 субъектов РФ имеют размер прожиточного минимума сопоставимый. То есть он находится в коридоре плюс-минус от того, что есть в расчетной модели Минтруда. В других субъектах прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам превышает заданные показатели.

Котяков: МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума Показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум.

Глава Минтруда обратил внимание, что такая дифференциация прожиточного минимума по социально-демографическим группам формирует абсолютное социальное неравенство между субъектами РФ. «Мы понимаем, что в отдельных субъектах заниженный прожиточный минимум на 30% говорит только об одном: мы видим недофинансирование даже для минимального набора, который люди должны иметь для обеспечения своей повседневной жизни», — пояснил Котяков.