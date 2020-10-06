Президент РФ Владимир Путин доволен достигнутыми показателями по увеличению средней продолжительности жизни россиян.
«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 года, это хороший показатель», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
«Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику», — подчеркнул президент, обратив внимание на прямую связь между продолжительностью жизни и регулярными занятиями спортом.
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Значительного повышения пенсий не было бы, так как заработные платы тоже были невысокими, считают эксперты.