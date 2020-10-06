В связи с эпидемиологической обстановкой СберБанк принял решение о переводе в ближайшее время до 70% своих офисных сотрудников на удаленный режим работы в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В первую очередь переход на удаленную работу предусмотрен для сотрудников старше 60 лет, беременных женщин, сотрудников, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает в одной квартире с пожилыми родственниками или родственниками, имеющими хронические заболевания», — говорится в релизе.

Все отделения СберБанка продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации.

Сотрудники, функционал которых не предусматривает выполнения работы дистанционно, продолжат работать в офисах и будут по-прежнему регулярно обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и будут проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля.