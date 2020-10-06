СберБанк с 6 октября ввел вклад «Дополнительный процент».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Процентные ставки на три месяца составляют от 2,7% до 3,9%, на шесть месяцев — от 3,2% до 4,2%, на 12 месяцев — от 3,35% до 4,3% годовых. Процентная ставка зависит от суммы депозита, текущего и максимального остатков по вкладам в банке за период: с 1 июля по 30 сентября 2020 года — для депозитов, оформленных с 6 по 31 октября 2020 года; с 1 августа по 31 октября 2020-го — для вкладов, оформленных с 1 по 30 ноября 2020 года.

Итоговая процентная ставка по вкладу формируется из двух ставок — максимальной и минимальной. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Пролонгация производится под процентную ставку, действующую по депозиту «Сохраняй» для соответствующего срока и суммы вклада на дату пролонгации договора.

Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 30 ноября.