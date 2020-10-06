Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует кратный рост нарушений добросовестной конкуренции со стороны банков во время пандемии, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров на круглом столе «Банковская система России: уроки коронакризиса».

«У нас всегда, когда возникают кризисные явления, учащаются случаи недобросовестной конкуренции. Они связаны с тем, что банки начинают беспокоиться о своей ликвидности и стремятся привлечь клиентов разными способами, отличными от тех, которые обычно происходят в стандартных условиях», — отметил Кашеваров.

При этом если в предыдущие кризисы (2008 и 2014 годов) ФАС заводила два-три дела о недобросовестной конкуренции, то с начала пандемии служба выдала уже 12 предупреждений, добавил Кашеваров. Из них семь были исполнены банками в добровольном порядке, по пяти продолжается антимонопольное разбирательство. «Для нас это достаточно высокий показатель того, что банки активно привлекают клиента, не всегда следуя принципам добросовестности», — считает замглавы антимонопольной службы.

По словам Кашеварова, в 2008 и 2014 годах нарушения добросовестной конкуренции в меньшей степени касались банков — участников госпрограмм, но в текущий кризис границы между кредитными организациями, получающими и не получающими поддержку, в этом плане стерлись. Как и в предыдущие кризисы, ФАС фиксирует нарушения по части изменения процентных ставок по вкладу в течение срока его действия, введения запрета на пополнение вклада или процентов за снятие денег со срочных депозитов.

При этом линейка банковских продуктов, в которых умалчивается о существенных условиях, расширяется, добавил Кашеваров. В том числе при пролонгации договоров банковского вклада клиентам предлагается открыть накопительные счета, оформить инвестиционное страхование или купить ценные бумаги зачастую без объяснения условий и отсутствия гарантий доходности по таким продуктам. Замглавы ФАС отметил, что по накопительным счетам предлагаются порой в два раза более высокие проценты, чем по текущим вкладам. При этом клиенты часто не обращают внимания на то, что такая ставка начинает действовать с 12-го месяца нахождения или что банк в одностороннем порядке может ее изменить. «Первоначальную заявленную ставку получали только сотые процента вкладчиков от количества открытых счетов», — отметил Кашеваров.

Еще одно частое нарушение, по словам замглавы ФАС, — отсутствие информирования клиентов об ограничении для получения кешбэка. «У нас кешбэк является драйвером для развития безналичных платежей. Не хотелось бы, чтобы эта практика как-то затормозила этот процесс», — сказал Кашеваров.