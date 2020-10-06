Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев детально проработать ключевые параметры федерального бюджета на трехлетний период, уделив особое внимание исполнению социальных обязательств и реализации национальных целей. Эти направления являются приоритетными, заявил глава государства во вторник на встрече с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции.

«Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь — это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшее десятилетие, до 2030 года», — подчеркнул Путин.

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Глава государства напомнил, что в послании Федеральному собранию он предложил существенно расширить демографическую программу, усилить механизмы социальной защиты, особенно семей с детьми. По его словам, тогда были поставлены конкретные задачи по развитию образования, а также здравоохранения, в том числе его первичного звена.

«Кроме того, весной и летом — с вашим участием, уважаемые коллеги, — мы приняли целый ряд новых решений по дополнительной поддержке наших граждан, занятости, ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, — отметил Путин. — Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный характер, и должны быть в полной мере отражены в новом трехлетнем бюджете».