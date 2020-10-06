Первый апелляционный суд оставил до 13 ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил решение Мосгорсуда от 5 августа оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Такое же решение принято в отношении Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. Защита настаивала на том, что их доверители уже закончили знакомиться с материалами дела, и просила отпустить под залог или изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом Суд также признал законным продление домашнего ареста другим фигурантам дела.

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тыс. рублей, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд рублей. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.