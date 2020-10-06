Более 199 млрд рублей будет выделено нуждающимся семьям на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в 2021 году. Об этом говорится в утвержденном общенациональном плане восстановления экономики РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.

«Ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ (расчет выплаты осуществлен за период начиная с 1 января 2020 года)... 199,1 млрд рублей», — говорится в документе и уточняется, что эта сумма заложена в бюджет на 2021 год.

Ранее пресс-служба Минтруда сообщала, что размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей предполагается увеличить с 2021 года. Для реализации этих планов потребуется дополнительно около 95 млрд рублей.



Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума.

Программа поддержки малообеспеченных семей с детьми в возрасте от трех до семи лет стартовала 1 июня. На эту выплату имеют право семьи, среднедушевой доход которых ниже одного прожиточного минимума. Пособия будут начисляться с 1 января 2020 года.