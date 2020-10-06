Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз падения мировой торговли из-за пандемии в текущем году до 9,2%, однако в 2021-м теперь ожидается рост лишь на 7,2%, следует из доклада ВТО. В апреле организация ожидала, что сокращение мировой торговли в 2020 году может достичь 13—32% в зависимости от сценария развития пандемии, а рост в 2021-м оценивался в 21,3%.

«ВТО прогнозирует снижение объема мировой торговли товарами на 9,2% в 2020 году с последующим ростом на 7,2% в 2021-м. Эти оценки подвержены необычайно высокой степени неопределенности, поскольку они зависят от развития пандемии и реакции правительств на нее», — говорится в документе.

Как отмечается, мировая торговля демонстрирует признаки восстановления после глубокого спада, вызванного COVID-19, но экономисты ВТО предупреждают, что любое восстановление может быть нарушено продолжающимися эффектами пандемии. «Текущие данные предполагают прогнозируемое снижение на текущий год, которое будет менее серьезным, чем падение на 12,9%, предусмотренное более оптимистичным из двух сценариев, изложенных в апрельском прогнозе торговли ВТО», — уточняется в докладе.

Глава МВФ: пандемия приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах По мнению Георгиевой, восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, окажется длительным и будет напоминать долгий подъем.

По данным организации, высокие торговые показатели в июне и июле вселили некоторые признаки оптимизма в отношении общего роста торговли в 2020 году. «Рост торговли товарами, связанными с COVID-19, был особенно высоким в эти месяцы, что свидетельствует о способности торговли помочь правительствам в получении необходимых поставок», — сообщили в ВТО. Отмечается, что прогноз на следующий год более пессимистичен, чем предыдущая оценка роста на 21,3%, в результате чего торговля товарами в 2021 году будет значительно ниже, чем ожидалось до пандемии.