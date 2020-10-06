Каждый третий россиянин готов согласиться на зарплату меньше своих ожиданий в случае приема на работу, следует из данных опроса компании IDF Eurasia, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Почти треть россиян (31%) согласны поступиться своими зарплатными ожиданиями в случае, если их будут готовы принять на работу, но предложат меньшие деньги, чем они запрашивали», — говорится в материале. На более низкую зарплату «скорее не согласны» 52% респондентов, 17% — «однозначно не согласны».

При этом доход в 90 тыс. рублей и более (на руки) считают для себя приемлемым 17% опрошенных, зарплата в 70—90 тыс. рублей устроит 35% респондентов, 50—70 тыс. — 29%, до 50 тыс. рублей — 19%.

Исследование также показало, что 16% опрошенных при отсутствии у компании соцпакета не будут рассматривать возможность трудоустройства туда. Более половины (57%) заявили, что наличие соцпакета для них желательно, но не имеет принципиального значения. Остальные 27% готовы работать без соцпакета при условии, что будут своевременно и в полном объеме получать заработную плату.

Исследование: работодатели в основном готовы платить соискателям больше, чем те ожидают По данным «Авито Работы», средняя зарплата, указанная в вакансиях, составляет 32 тыс. рублей, а в резюме — 30 тыс. рублей.

Говоря о прочих бонусах при трудоустройстве, 63% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы компания предоставляла добровольное медицинское страхование. По 44% респондентов хотели бы, чтобы компания могла предоставлять сотрудникам возможность получать беспроцентные займы и доплату до средней заработной платы в случае временной потери трудоспособности или декрета; 35% выбрали компенсацию расходов на проезд или возможность использовать корпоративный автомобиль. Для 43% важно, чтобы компания могла в случае необходимости продолжать полноценно вести деятельность онлайн.

Доля тех, кто хотел бы постоянно трудиться в дистанционном режиме, составила лишь 12%, а для 52% будет оптимально, если работодатель предоставит возможность совмещать работу из дома и посещение офиса. Постоянную работу строго в офисе поддержали 30% опрошенных.



МЭР: половина опрошенных россиян хотела бы продолжить работать удаленно Многие компании так и не вернулись к полноценной работе в офисе, то есть адаптировались к условиям.

В опросе приняли участие более 3,8 тыс. человек в возрасте 18—60 лет из всех регионов России.