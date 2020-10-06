Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом, как передает ТАСС, сообщил во вторник по итогам встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения», — сказал Миронов ТАСС.

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости. Есть над чем работать, безусловно, с вами согласен», — цитирует ТАСС самого президента, обратившегося к Миронову.



Парламентарий подчеркнул, что в принятой поправке к Конституции об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров. Лидер «справедливороссов» напомнил, что фракция традиционно выступает за индексацию пенсий всех пенсионеров и уже вносила в Думу соответствующие законопроекты. «Мне понравилась реакция президента на наше предложение по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам», — отметил Миронов.

Согласно изменениям в Конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в Основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.



Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у Кабмина и большинства парламентариев.