Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Коммерцбанка (Евразия) на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинг обусловлен высокой вероятностью предоставления банку необходимой поддержки акционером с сильным финансовым профилем — немецким Commerzbank AG, поясняют аналитики. Оценка собственной кредитоспособности российского финансового института характеризуется адекватными бизнес-профилем и риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию. Негативное влияние на оценку собственной кредитоспособности оказывает снижение операционной эффективности Коммерцбанка, которая оценивается в рамках фактора достаточности капитала.

«Адекватный бизнес-профиль («bbb+») обусловлен в первую очередь сильной франшизой АО «Коммерцбанк (Евразия)» в обслуживании иностранных компаний, ведущих деятельность в России, а также крупнейших российских компаний», — отмечается в релизе АКРА. Диверсификация операционного дохода оценивается как умеренная, система корпоративного управления и стратегического планирования находится, по оценке экспертов, на высоком уровне с учетом того, что акционер осуществляет значительный контроль за деятельностью Коммерцбанка, а также с учетом многолетнего успешного опыта работы топ-менеджеров как в российской «дочке», так и в группе Commerzbank.

Адекватный буфер абсорбции убытков обеспечивается высоким уровнем основного капитала по регулятивным нормам. Вместе с тем значение коэффициента усредненной генерации капитала, рассчитываемого за последние пять лет, остается у банка отрицательным, что обусловлено ежегодными дивидендными выплатами. Операционная эффективность, оцениваемая на основе средних за последние три года значений показателей чистой процентной маржи и отношения операционных расходов к операционным доходам, негативно влияет на оценку фактора достаточности капитала кредитной организации, однако в целом соответствует уровню операционной эффективности сопоставимых банков, указывают аналитики.

Адекватная оценка риск-профиля Коммерцбанка обусловлена качественной системой риск-менеджмента и высоким качеством кредитного портфеля, на который приходится 40% активов (проблемные кредиты отсутствуют). На десять крупнейших групп заемщиков приходятся значительные 82,5% портфеля, вместе с тем существенная часть выданных кредитов покрыта гарантиями поддерживающей организации. При осуществлении размещений на межбанковском рынке (35% активов) и формировании портфеля ликвидности, состоящего из высоколиквидных ценных бумаг (14% активов), банк придерживается исключительно консервативной политики.



В числе прочего в сообщении АКРА отмечается, что ресурсная база банка волатильна ввиду повышенной концентрации на крупнейших группах кредиторов.