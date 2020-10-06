Московские власти не намерены возвращать пропускной режим в столице. Об этом заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

«Сейчас об этом речи не идет», — сказал он, отвечая на вопрос, намерены ли власти вводить пропускной режим.

По словам Данчикова, если будут соблюдаться введенные меры, «этого будет достаточно, чтобы избежать роста» распространения коронавирусной инфекции.



Он сказал, что москвичей с заблокированными соцкартами не будут штрафовать за передвижение по городу. «Речь о штрафах для физических лиц не идет. Но при этом никто не отменял обязательного требования в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан, пользоваться масками и перчатками», — заявил он. Данчиков подчеркнул, что власти не рекомендуют жителям столицы, которым заблокировали социальные карты, без крайней надобности передвигаться по городу.