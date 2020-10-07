В России впервые оценили число активных пользователей банковских услуг, пишут «Известия» , ссылаясь на совместное исследование международной консалтинговой компании Frost & Sullivan и российского консалтинга «НЭО Центр». Лидерами стали СберБанк и ВТБ (с активной аудиторией 97,5 млн и 13,3 млн человек соответственно), а третье и четвертое место заняли частные Тинькофф Банк (7,2 млн активных пользователей) и Альфа-Банк (6,5 млн граждан). На пятом месте — Почта Банк (6,3 млн человек).

Индекс проникновения финтех-услуг в стране в 2019 году составил 82%, это третий показатель среди 20 крупнейших рынков в мире, говорится в исследовании. Возглавили рейтинг Китай и Индия, где финтех-сервисами пользуются 87% жителей. В первую пятерку также попали ЮАР (82%, как и в России) и Колумбия (76%). Скорость распространения таких услуг в России выше, чем у других лидеров рейтинга: за два года показатель увеличился на 39 п. п. в нашей стране, а в Индии и Китае — на 35 п. п. и 18 п. п. соответственно.

Главными драйверами в развитии финансовых технологий в России выступают необанки, которые изначально ориентированы на использование новых технологий и онлайн-обслуживание клиентов. Крупнейшие из них — Тинькофф Банк (оценочная стоимость 246 млрд рублей), «ЮMoney» («Яндекс Деньги» — 8,3 млрд рублей) и «Сфера» (входит в банковскую группу БКС — 1 млрд рублей). В исследовании также отмечается, что экосистема «Тинькофф» — главный конкурент структур крупнейшего игрока, «Сбера». При этом услугами последнего пользуется около 67 млн человек, а «Тинькофф» обслуживает 8 млн человек.

Россия заняла четвертое место в топ-5 стран по отказу от наличных Во многих странах проникновение эквайринга ниже, чем в России, что иногда обусловлено большей долей МСБ в экономике.

Из-за пандемии возможность дистанционных продаж стала для банков необходимостью, считают представители кредитных организаций. В период самоизоляции выросла доля продаж банковских продуктов через цифровые каналы (на сайте, в мобильном приложении). Доля безналичных операций в торговой рознице стабильно растет на протяжении последних лет, и по итогам первого полугодия она составила почти 69%, сообщили в ЦБ. По ожиданиям регулятора, в конце года этот показатель может превысить 70%.

Одно из важнейших направлений развития — биометрическая идентификация, считают банкиры. Следующий шаг развития финтеха в России — работа с данными о клиенте, чтобы вовремя предлагать клиенту индивидуальные условия и упрощать оформление заявки. В «НЭО Центре» ожидают, что к 2035 году уровень проникновения финансовых технологий в сегмент платежей и переводов в России превысит 96%.