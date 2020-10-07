Минюст России предлагает обязать указывать в иске дату и место рождения сторон с целью исключения ошибочной идентификации граждан, которая может приводить к обращению взыскания на денежные средства и доходы. Разработанный министерством законопроект направлен на повышение эффективности принудительного исполнения судебных актов, сообщает пресс-служба Минюста.

«В целях осуществления взаимодействия со сторонами исполнительного производства в электронном виде, а также исключения ошибочной идентификации граждан, которая может приводить к обращению взыскания на денежные средства и доходы, а также применению мер по ограничению в отношении имущества граждан, не являющихся должниками по исполнительным производствам, законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должны быть указаны дата и место рождения истца (взыскателя) и ответчика (должника)», — говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, предполагается использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.

Также проектом планируется предусмотреть возможность автоматического принятия решений по исполнительному производству, в том числе решений о снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации.



Авторы документа считают, что его реализация будет способствовать повышению эффективности принудительного исполнения судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, сокращению затрат бюджетных средств, связанных с вынесением судебными приставами-исполнителями процессуальных документов, а также обеспечению прав граждан на своевременное исполнение требований исполнительных документов.

Проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

