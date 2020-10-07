Больше половины россиян трудоспособного возраста (56%) намерены начать копить себе на пенсию. У 12% граждан уже есть накопления на старость, свидетельствуют данные октябрьского опроса, проведенного банком «Открытие».

Согласно исследованию, не планируют копить деньги на старость 28% россиян.

Лучшим способом копить на пенсию 28% опрошенных россиян назвали открытие вклада или накопительного счета. Также 28% считают эффективным способом накопить на достойную старость покупку акций, облигаций и недвижимости.

22% россиян считают, что правильнее всего хранить деньги на старость в валюте. Только 7% готовы откладывать дома наличными в рублях, а 6% предпочтут откладывать свои пенсионные накопления на банковскую карту.

76% россиян негативно отреагировали на повышение пенсионного возраста. Нейтрально отнеслись к этому решению 20% опрошенных, положительно — лишь 2%. При этом почти половина россиян (49%) планируют продолжить работать на пенсии.

13% респондентов назвали причиной желания работать в пенсионном возрасте любовь к своему делу. 36% намерены делать это для получения дополнительного дохода. Еще 32% опрошенных россиян сказали, что не планируют работать на пенсии, но готовы, если жизнь заставит. Категорически не хотят работать на пенсии при любых раскладах лишь 5% россиян.