Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,28% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 884,75 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,69% и равнялся 1 160,47 пункта.

К середине недели оптимистичные настроения на мировых рынках ослабли, отмечает главный аналитик Роман Антонов. По его мнению, негативное влияние геополитических и экономических рисков сохраняется, что в ближайшие недели будет способствовать преобладанию коррекционных настроений.

«Учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, способен откатиться к нижней границе диапазона 2 850—2 900 пунктов. При этом поддержку может не оказать и динамика нефтяных котировок», — комментирует эксперт.