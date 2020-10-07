Средний размер микрозайма (до 30 тыс. рублей) составил в августе 2020-го максимальные с начала года 8,22 тыс. рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель вырос на 5,2% по сравнению с апрелем (7,81 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 0,4%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Москве (11,82 тыс. рублей), Ростовской области (9,71 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (9,21 тыс. рублей), а также в Белгородской области (9,15 тыс. рублей) и Краснодарском крае (8,94 тыс. рублей).

Самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали Москва (+22,2%), Краснодарский (+8,9%) и Красноярский (+8,8%) края, а также Ростовская (+8,1%) и Кемеровская (+8,1%) области. В ряде регионов средний размер «займа до зарплаты» снизился, в том числе в Воронежской области (-23,8%) и Удмуртской Республике (-0,6%).