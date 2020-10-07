Федеральный центр увеличивает финансовую поддержку субъектов РФ, но лишает их возможности самим распоряжаться переданными средствами, — необходимо предоставлять регионам больше самостоятельности, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«В целом, конечно, трансферты (из федерального бюджета регионам. — Прим. ред.) выросли за 2019 год с учетом национальных проектов, и федеральный уровень передал больше ресурсов субъектам РФ — на 16,7%. Но прежде всего увеличивались связанные субсидии на реализацию нацпроектов», — сказал Кудрин в Совете Федерации, докладывая о законе об исполнении федерального бюджета за 2019 год.

По его словам, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которыми регионы могли распоряжаться по своему усмотрению, уменьшились в 2019 году на 10,8%, или на 111 млрд рублей, по сравнению с предшествующим годом. Нужно расширять те ресурсы, которыми субъекты РФ сами распоряжаются, в том числе в рамках поддержки национальных проектов и национальных целей, отметил Кудрин. «Сейчас полномочия и свобода губернаторов уменьшаются. Давайте изменим эту тенденцию», — призвал глава Счетной палаты.

Говоря об исполнении бюджетов регионов, он отметил, что увеличилось число субъектов РФ, закончивших прошлый год с дефицитом: до 35 против 15 годом ранее. Суммарный объем их дефицита, по данным контрольного ведомства, составил 233 млрд рублей. Общий объем дотаций из федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности 72 регионов-получателей составил 635 млрд рублей.