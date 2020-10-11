«Восточный» запускает «Карту без границ» — новый дебетовый продукт для иностранных граждан, работающих в России. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Основные преимущества новой карты: бесплатные трансграничные переводы в мобильном и интернет-банке «Восточного», бесплатное снятие наличных за пределами России, возможность без комиссии оплачивать патент на работу, бесплатная помощь в получении налогового вычета 3-НДФЛ (при оплате патента на работу с помощью карты), оплата услуг ЖКХ и мобильной связи без комиссии», — говорится в релизе.

Кроме того, «Карта без границ» позволит мигранту накопить на обратный билет домой за счет 10% кешбэка за оплату железнодорожных и авиабилетов и мобильной связи, а также 1% кешбэка за все остальные покупки.

Карта открывается в рублях. Оформление — бесплатное, а стоимость обслуживания — 99 рублей в месяц. При этом плата за обслуживание не взимается, если выполняется хотя бы одно из условий: неснижаемый остаток по карте не менее 1 тыс. рублей в течение календарного месяца или на карту зачисляется зарплата.



Отмечается, что каждый клиент, оформивший «Карту без границ», получает бесплатный доступ к сервису консультаций для трудовых переселенцев. Консультации предоставляются на родном языке клиента в режиме 24/7. Сервис даст доступ к базе знаний по всем основным вопросам, волнующим трудовых мигрантов. Он поможет получить информацию по финансам и безопасности, поиску работы и жилья, поможет проверить действительность российской регистрации и патента, а также даст возможность пройти пробный тест оценки текущих знаний для получения трудового патента.



В рамках пилотного запуска «Карту без границ» можно оформить в 50 офисах банка «Восточный» в Москве и Санкт-Петербурге, но в дальнейшем планируется масштабировать проект на все регионы присутствия банка.