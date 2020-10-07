Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 октября составил 13,733 трлн рублей, или 12,1% ВВП, что эквивалентно 172,3 млн долларов США. Такие данные приводятся на сайте Минфина России. На 1 сентября объем ФНБ составлял 13,257 трлн рублей, а в долларовом эквиваленте — 177,612 млрд долларов. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 476 млрд рублей, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 5,3 млрд.

«По состоянию на 1 октября 2020 года объем ФНБ составил 13 трлн 733 млрд 51 млн рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что эквивалентно 172 млрд 342,8 млн долларов США», — указано в сообщении.

По данным ведомства, на 1 октября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 52 млрд 816,4 млн долларов США, 45 млрд 493,8 млн евро, 8 млрд 817,3 млн фунтов стерлингов, 521,4 млн рублей; на депозитах в «ВЭБ.РФ» — 580 млрд 243,1 млн рублей; в долговые обязательства иностранных государств размещено 3 млрд долларов; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией утвержденных правительством самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 254 млрд 846,2 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов; в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей; на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования утвержденных правительством самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138 млрд 433,9 млн рублей; в обыкновенные акции СберБанка — 2 трлн 567 млрд 797,2 млн рублей.



По состоянию на 1 октября 2020 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 9 трлн 345 млрд 915,8 млн рублей, или 117 млрд 286,5 млн долларов США (8,2% прогнозируемого на 2020 год ВВП).



Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2019 года по 30 сентября 2020 года составила 1 млрд 113,2 млн долларов США, что эквивалентно 88 млрд 707,5 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 сентября 2020 года составила 2 трлн 246 млрд 80 млн рублей.

Совокупный доход от размещения средств в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 30 млрд 50,4 млн рублей, что эквивалентно 414,47 млн долларов США.



Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.