СберБанк и группа компаний «А101» запустили цифровой сервис «Квартира по карте», который позволяет оплачивать приобретение жилой и коммерческой недвижимости картами Visa, Mastercard и «Мир».



«Сервис дает возможность расплатиться за квартиру, машино-место или коммерческий объект в том числе в рассрочку. Платежи осуществляются онлайн: индивидуальная ссылка на оплату направляется покупателям по электронной почте или СМС», — говорится в релизе кредитной организации.

Все операции по жилой недвижимости принимаются согласно 214-ФЗ — после регистрации договора долевого участия.



Сервис будет полезен всем, но в особенности клиентам, которые покупают недвижимость без использования ипотечного кредита, уточнила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.